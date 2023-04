Einde aan de soap: KV Mechelen krijgt de drie punten na stilgelegde partij tegen Charleroi

KV Mechelen krijgt dan toch de drie punten uit de gestaakte wedstrijd tegen Charleroi. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dinsdag beslist. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) oordeelde aanvankelijk dat de wedstrijd volledig opnieuw moest worden gespeeld achter gesloten deuren, maar in beroep krijgt Malinwa toch gelijk.

Scheidsrechter Jan Boterberg moest op 12 november 2022 in het Stade du Pays twee keer de wedstrijd pauzeren, omdat supporters van Charleroi tennisballen en vuurwerk op het veld hadden gegooid. Bij een derde incident, met ‘slechts’ één stuk vuurwerk, halfweg de tweede helft en bij een 1-0-tussenstand voor Charleroi, besloot de ref om de wedstrijd definitief te staken.

Het BAS moest oordelen of de stilgelegde wedstrijd moest worden herspeeld of een 0-5-zege werd voor KV Mechelen. Het waren supporters van Charleroi die het veld met vuurwerk bestookten en zodanig verantwoordelijk waren voor het stilleggen van de wedstrijd.

Marco Ilaimaharitra en Rob Schoofs tijdens de gestaakte Charleroi-KV Mechelen van 12 november 2022. — © BELGA

Maar de DRP vond een procedurefout en besliste het duel achter gesloten deuren te laten herspelen. Daarop trokken het bondsparket, KV Mechelen, Westerlo, Anderlecht en Cercle Brugge naar het BAS.

Met succes dus: Malinwa wint met een forfaitscore en krijgt de drie punten. Daardoor blijft KV Mechelen wel op de dertiende plaats, met 36 punten. Charleroi is achtste met 47 punten. “De club is blij dat het geweld in en rond onze stadions met deze beslissing wordt veroordeeld”, klinkt het opgelucht bij Malinwa.