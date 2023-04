Verpleger Ihor trekt voor de vierde keer naar front in Oekraïne: “Vereerd dit konvooi van ambulances te leiden”

Vier ambulances vol medisch materieel vertrekken binnenkort vanuit Gent naar het front in Oekraïne. Wondverzorger Ihor Vitenko zamelde geld in voor het konvooi en rijdt mee tot in Kharkiv, waar hij oorlogsslachtoffers zal verzorgen.

Wondzorgspecialist Ihor Vitenko werkt normaal gezien als verpleegkundige in het AZ Jan Palfijn, maar trok sinds de start van de oorlog in Oekraïne al drie keer naar zijn geboorteland. Hij hielp er wekenlang mee om burgers en militairen te verzorgen die gewond raakten tijdens het conflict met Rusland.

Eind april trekt Vitenko opnieuw naar Oekraïne, deze keer met een waardevol konvooi. Samen met het Gentse AZ Jan Palfijn en Rotary Gent zamelde Mission Ihor Vitenko genoeg geld in om vier ambulances naar het front te sturen. In totaal zullen zo al 53 vrachtwagens en 60 ambulances zijn afgeleverd in Oekraïne. (lees verder onder foto)

Vier tweedehandse ambulances gaan mee op missie naar Oekraïne. — © if

“Ik ben vereerd om dit konvooi naar Oekraïne te leiden, en ik ben dankbaar voor de steun van het AZ Jan Palfijn en Rotary Gent”, zegt Vitenko. “Al veroorzaakt deze oorlog onmenselijk leed – iets wat op de komende generaties een stempel zal drukken –, wij kunnen op dit moment bijdragen in de zorg voor de slachtoffers.”

Camouflage

De reis gaat via Ternopil naar Kiev en vervolgens richting Kharkiv. Tijdens de eerste stop krijgen de ambulances een laatste onderhoud en worden ze gecamoufleerd, om te vermijden dat ze het doelwit worden van Russische aanvallen. In het begin van de oorlog gingen twee ingezamelde ambulances namelijk al verloren bij bombardementen. (lees verder onder foto)

In het AZ Jan Palfijn werden onder andere wafeltjes verkocht. — © IF

Vitenko blijft een maand ter plekke om er opleidingen te geven en in de buurt van de frontlijn een wondzorgcentrum op te richten. Van daaruit zal hij verder inzetten op ondersteuning van ziekenhuizen in het oosten en zuiden van Oekraïne.

Om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen, zamelt het team nog medisch materieel in voor in de ambulances, zoals medicijnen en apparatuur. Onder andere in Gent en in Destelbergen, waar Ihor woont, zijn inzamelpunten.

Info: www.ihorvitenko.org