Politie kan sluikstorters identificeren dankzij... gedumpte schoolrapporten

Het wijkteam Centraal Station trok maandag samen met het Cleanteam van de stad Antwerpen op pad na de nachtelijke afvalophaling. “Foutief aangeboden afval of sluikstort werd doorzocht om de vervuilers te identificeren”, zegt de politie. “Zes sluikstorters werden geïdentificeerd en kregen meteen een bezoek – en een proces-verbaal.”

Op de hoek van de Belgiëlei en de Isabellalei trof de politie meer dan acht zakken afval aan. In de vuilniszakken vond de politie onder meer schoolrapporten terug. Zo was het achterhalen van de sluikstorters natuurlijk een koud kunstje. “Een boete en de rekening van de opkuis was hun deel”, aldus de politie.

Nog op paasmaandag controleerde de verkeerspolitie het vrachtverkeer aan Spoort Oost en op de Boomsesteenweg. “Twee bestuurders waren overladen. Een andere bestuurder overschreed de toegelaten lengte van zijn voertuig”, somt de politie op. Er werden ook inbreuken vastgesteld tegen de rij- en rusttijden.

De politie betrapte ook een bestuurder die rondreed onder invloed van drugs. “Iemand had geen rijbewijs op zak. Een bromfietser werd onderschept nadat deze een rood licht negeerde. De nummerplaat bleek van een andere brommer. Het voertuig reed onverzekerd rond en werd getakeld”, klinkt het nog.