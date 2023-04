DE INSIDER. Hoe moet het nu verder met Dante Vanzeir na racisme-incident? “Dit zal ongetwijfeld aan hem blijven plakken”

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Voetballer Dante Vanzeir heeft ondertussen zijn excuses aangeboden op Instagram. Maar tijdens de wedstrijd van de New York Red Bulls tegen de San José Earthquakes werd de match 21 minuten stilgelegd nadat Vanzeir het n-woord gebruikt zou hebben. Wat de invloed van dit incident op de carrière van Vanzeir is, legt voetbaljournalist Yanko Beeckman ons uit in deze aflevering.