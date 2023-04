Vier absolute topaffiches, evenveel spelers om naar uit te kijken: vanavond wordt de Champions League opnieuw op gang getrapt

Dinsdagavond wordt de Champions League opnieuw op gang getrapt. Dit is wat u moet weten over de acht kwartfinalisten.

MANCHESTER CITY-BAYERN MÜNCHEN Manchester City moet winnen omdat…

… het na al die titels en nationale bekers nu ook eindelijk de Champions League wil winnen. Voor Pep Guardiola is het ondertussen al twaalf jaar geleden – toen met Barcelona – dat hij de grootste Europese beker nog eens omhoog mocht steken.

Bayern München moet winnen omdat…

… het ook zijn vorige acht wedstrijden al gewonnen heeft. Bayern kan zo zijn eigen record van elf opeenvolgende zeges – in de corona-uitgave van 2019-2020 – breken. Toen wonnen de Duitsers de Champions League uiteindelijk ook.

Naar deze speler kijken wij uit:

Erling Haaland (22). De Noor is met tien doelpunten topschutter in de Champions League. Hij heeft potentieel nog vijf matchen om het record van Cristiano Ronaldo te breken. De Portugees scoorde in 2013-2014 liefst zeventien keer voor Real Madrid.Aftrap: dinsdag om 21 uur.

Erling Haaland zit dit seizoen al aan tien doelpunten in de Champions League. Ook in de Premier League was hij afgelopen weekend weer twee keer trefzeker tegen Southampton. — © AP

BENFICA-INTER Benfica moet winnen omdat…

… het de eerste Portugese ploeg sinds Porto in het seizoen 2003-2004 kan worden die de halve finales van de Champions League bereikt. De ploeg van José Mourinho won de beker met de grote oren toen ook.

Inter moet winnen omdat…

… het met Benfica de op papier meest haalbare kaart lootte. Inter zou zo voor het eerst sinds 2010-2011 in de halve finales van de Champions League komen te staan.

Naar deze speler kijken wij uit:

Romelu Lukaku (29). Onze landgenoot kent niet zijn beste periode – met onder meer een paar flagrante missers de laatste weken – maar hoopt zich in de Champions League te herpakken. In de 1/8ste finales tegen Porto zorgde hij nog voor het enige doelpunt.Aftrap: dinsdag om 21 uur.

Zorgt Romelu Lukaku voor de Milanese goals tegen Benfica? — © ISOPIX

REAL MADRID-CHELSEA Real Madrid moet winnen omdat…

… alleen de Copa del Rey te weinig zou zijn voor een ploeg als Real. Los Blancos kunnen de Champions League straks al voor de negende keer pakken.

Chelsea moet winnen omdat…

… de kans anders ontzettend klein is dat het volgend seizoen Europees speelt, aangezien de Blues pas elfde staan in de Premier League. Gunstig voorteken voor interim-trainer Frank Lampard: de vorige twee keer dat Chelsea de Champions League won, werd er ook tijdens het seizoen van coach gewisseld.

Naar deze speler kijken wij uit:

Thibaut Courtois (30). De Rode Duivel bezorgde Real vorig seizoen ook al de Champions League en wil dat kunstje dit seizoen graag overdoen. Tegen zijn ex-club Chelsea kan Courtois altijd nog net iets meer.Aftrap: woensdag om 21 uur.

Thibaut Courtois staat woensdag oog in oog met zijn ex-club Chelsea. — © REUTERS

NAPOLI-AC MILAN Napoli moet winnen omdat…

… er voor Napoli eigenlijk helemaal niks moet. De Napolitanen zijn goed op weg om een historische titel te pakken in de Serie A. Alles wat daar nog bij komt in Europa, is bonus.

AC Milan moet winnen omdat…

… er verder niks meer te winnen valt. De Milanezen kunnen hun eerste Champions League pakken sinds 2006-2007. Sindsdien geraakte Milan nooit verder dan de kwartfinales.

Naar deze speler kijken wij uit:

Khvicha Kvaratskhelia (22). Omdat we zijn naam toch ooit moeten leren uitspreken. Kvaradona zal in afwezigheid van Victor Osimhen stevig uit zijn pijp mogen komen voor Napoli. De Nigeriaan met een verleden bij Charleroi was dit seizoen al bij dertig goals betrokken voor Napoli, waarvan 25 in de Serie A. In de vijf grootste competities doen alleen Erling Haaland (35) en ene Lionel Messi (27) beter. Aftrap: woensdag om 21 uur.