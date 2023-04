Middenvelder Isaac Price (19) van Everton op weg naar Standard

Ronny Deila, die afgelopen zomer aan de oevers van de Maas een driejarig contract tekende, lijkt intern de indruk te wekken dat hij bij Sclessin wil blijven om zijn wederopbouwwerk voort te zetten en, als hij de middelen krijgt, volgend seizoen de hoofdrol te spelen.

Ondertussen bereidt Ronny Deila de toekomst en het nieuwe seizoen voor met zijn sportief directeur en vriend, Fergal Harkin. De twee mannen zijn dicht bij hun eerste deal voor komende zomer in de vorm van de 19-jarige Noord-Ierse middenvelder Isaac Price. Er zijn berichten in Engeland dat de Rouches zeer geïnteresseerd zijn in de Everton-speler. Price kan bij Standard een vierjarig contract tekenen.

Price, die al sinds zijn zevende bij Everton speelt, tekende in 2020 zijn eerste profcontract, dat volgend jaar juni afloopt. Price werd drie keer opgenomen in de wedstrijdselectie in de Premier League dit seizoen en kreeg in januari 32 minuten tegen Brighton. The Toffees hadden zijn contract graag verlengd, maar de onderhandelingen verliepen moeizaam en zouden zijn stukgelopen, waardoor Standard in beeld kwam.