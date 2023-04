Erotische evenementen zoals Darklands moeten binnenkort dezelfde regels volgen als seksuitbatingen

De stad Antwerpen zal haar bestaande reglementering voor seksuitbatingen uitbreiden. Vanaf 1 juni 2023 zullen escortbureaus en erotische pop-up events ook onder het politiereglement vallen. Concreet wil dat zeggen dat erotische evenementen zoals het fetisj-festival Darklands, in de Waagnatie in Antwerpen, aan strengere regels wordt onderworpen. Escortbureaus zullen dan weer bestraft kunnen worden wanneer ze bijvoorbeeld onveilige seks aanbieden.

“De afgelopen jaren is er een verschuiving in het seksuitbatinglandschap merkbaar in Antwerpen. De raamprostitutie en zichtbare prostitutie is alsmaar minder populair, terwijl escortes een steeds groter deel uitmaken van de branche”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Om die reden, en vanwege de decriminalisering van sekswerk sinds juni 2022, beslist de stad om ook escortbureaus op te nemen in het politiereglement en zo te onderwerpen aan voorwaarden.”

Sekswerkers die als escort werken, kunnen in onveilige situaties terechtkomen. De reglementering moet ervoor zorgen dat ook escortes paniekknoppen hebben, om zo de veiligheid te verhogen. Die paniekknop staat dan in verbinding met de verantwoordelijke van het escortbureau of een private bewakingsfirma.

Ook kan het escortbureau bestraft worden wanneer het onveilige seks aanbiedt en kan de stad verantwoordelijken onderwerpen aan een moraliteitsonderzoek. Per escortbureau moet tevens een verantwoordelijke aanspreekbaar zijn, zowel voor de sekswerkers zelf als voor de politie. In onveilige situaties moet die verantwoordelijke de nodige acties kunnen ondernemen.

“Ook erotische pop-up events, zoals Darklands of de Eroticabeurs, zullen in de toekomst onder dit vernieuwde reglement vallen. Zulke events hebben immers dezelfde risico’s als erotische bars waar seksuele handelingen plaatsvinden, daarom moeten organisatoren voldoen aan bepaalde voorwaarden omtrent hygiëne, zoals het voorzien van douches en info over veilige seks, het gebruik maken van afwasbare materialen en meer. We werken er onder meer samen met Sensoa”, aldus Vermant.

Escortbureaus en erotische pop-up events

De stad Antwerpen keurde in 2019 het politiereglement op de seksuitbatingen goed, waarin een eenvormig regelgevend kader werd ingevoerd. In dat reglement bepaalt de stad dat dergelijke inrichtingen moeten voldoen aan de regels inzake stedenbouw, brandveiligheid, hygiëne en moraliteit. Door de invoering van die regels heeft de stad een beter overzicht op de branche en op de werkomstandigheden van sekswerkers.

“Door de bestaande reglementering op een uniforme manier uit te breiden naar escortbureaus en erotische pop-up events zorgt de stad ook hier voor veiligere en gezondere werkomstandigheden. Sekswerkers kunnen genieten van dezelfde bescherming en malafide uitbaters zullen nu niet langer achterpoortjes kunnen gebruiken om bepaalde regelgeving te omzeilen”, zegt Vermant.