Kalfsvleesbedrijf reageert na beelden van wantoestanden: “We zijn geschrokken en nemen maatregelen”

De Nederlandse dierenrechtenorganisatie Ongehoord bracht een week lang met een verborgen camera de dierenbehandeling in beeld bij in de vestiging van de firma Vanlommel in Tielt-Winge. Het familiebedrijf Vanlommel is gespecialiseerd in het leveren van kalfsvlees. Het bedrijf koopt de dieren aan bij geselecteerde leveranciers. Ze gaan naar kalverhouderijen en vandaar naar de slachthuizen. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in de gemeente Olen in de provincie Anwterpen.

“In de vestiging in Tielt-Winge worden de kalveren van de handelaars verzameld en van daar naar de kalverhouderijen getransporteerd”, legt commercieel directeur Johan Heylen van de firma uit.

Het kweken van dieren moet aan specifieke regels voldoen. Dieren slaan, ze schoppen, aan de oren of staart trekken is verboden. Het gebruik van elektrische prikkers is enkel bij volwassen runderen toegestaan, en dan ook nog uitsluitend op de spieren van de achterpoten. Op de beelden bij Vanlommel is te zien hoe ze een paar keer tegen de kop van kalveren worden gezet.

“Wij hebben kennis genomen van die beelden en wij zijn daarvan erg geschrokken”, zegt Heylen. “Het was ons totaal onbekend dat dat gebeurde. Wat je ziet op de beelden, past niet in de manier van omgaan met dieren die wij in ons bedrijf huldigen. Analyse van de beelden leert dat we daarop een van onze personeelsleden zien. De rest zijn mensen van een externe transportfirma. Niets van wat niet volgens de regels gebeurt kan door de beugel, maar het zwaarst tillen wij toch aan het gebruik van een elektrische prikker.”

Begeleidingstraject

De vestiging in Tielt-Winge is dinsdag gesloten, vooral wegens het opduiken van die beelden. “De werkzaamheden worden pas woensdag hervat”, legt Johan Heylen uit. “We gaan met een externe specialist in dierenwelzijn aan de slag om acties op te zetten om te voorkomen dat dergelijke feiten zich nog voordoen. De externe adviseur is daarin volledig vrij.” Met het eigen personeelslid start het bedrijf een begeleidingstraject om een herhaling te voorkomen.”

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert met enig voorbehoud op de beelden. “Omdat daarbij nooit duidelijk is hoe ze precies zijn gemaakt en gemonteerd”, zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere. “Onze experts zien wel meerdere overtredingen, en geen lichte.” Tot sancties zullen de beelden echter niet leiden. “Daarvoor moeten we zelf overtredingen vaststellen.”