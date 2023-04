Waarom een badge waarop Winnie de Poeh wordt geslagen plots zo populair is in Taiwan

Een badge met daarop een Taiwanese zwarte beer die de tekenfilmfiguur Winnie de Poeh slaat, is plots erg populair in Taiwan.

Sinds een foto van een Taiwanese soldaat met de badge op het internet viraal is gegaan, is die erg gewild onder Taiwanezen. Op de badge staat een Taiwanese zwarte beer. In zijn ene hand houdt hij de vlag van Taiwan vast, terwijl hij Winnie de Poeh, een karikatuur van Xi Jinping, met zijn andere hand slaat. De Chinese president werd voor het eerst vergeleken met de tekenfilmfiguur toen hij de Amerikaanse president Obama in 2013 bezocht. Mensen vonden de twee lijken op Winnie de Poeh en Tijgetje, een ander personage uit de tekenfilms. De vergelijking ging razendsnel het internet over, waarna Winnie de Poeh steeds vaker werd gebruikt om het Chinese regeringsbeleid op de korrel te nemen. Het ging zelfs zo ver dat het figuurtje werd gecensureerd in China.

Op de badge slaat een Taiwanese zwarte beer Winnie de Poeh. — © AFP

Onder de beren staat de tekst Scramble. Dit is een term van de luchtmacht om een onbekend vliegtuig te onderscheppen. De tekst is een verwijzing naar de scrambles die de Taiwanese luchtmacht in de afgelopen drie jaar steeds vaker moest uitvoeren doordat Chinese vliegtuigen in het luchtruim van Taiwan kwamen.

Ontwerper Alec Hsu verkoopt de badge al een jaar. “Ik wilde het moraal van de troepen verbeteren toen ik dit ontwierp”, zegt hij tegen Reuters. Nu moet hij extra badges kopen door de verhoogde vraag.

Militaire oefening

Afgelopen weekend waren er opnieuw spanningen tussen China en Taiwan. China hield een grootschalige militaire oefening rond Taiwan. Het Chinese leger oefende de afgelopen dagen onder meer hoe het Taiwan van de buitenwereld kan afsnijden met behulp van vliegtuigen. Het Taiwanese ministerie zei eerder al dat het op de laatste dag van de oefening 12 Chinese oorlogsschepen en 91 vliegtuigen rond het eiland waarnam. Van die vliegtuigen drongen volgens het ministerie 54 de zuidwestelijke en zuidoostelijke luchtverdedigingszone van Taiwan binnen.

China heeft naar eigen zeggen maandag zijn driedaagse militaire training afgesloten. Toch zijn er volgens het Taiwanese ministerie van Defensie nog 9 Chinese oorlogsschepen en 26 Chinese vliegtuigen rond het eiland. De Taiwanese presidente Tsai Ing-wen noemde de oefening onverantwoord.

Bezoek aan de VS

De Chinese oefening was een reactie op een bezoek van Tsai aan de Verenigde Staten. Zij sprak daar onder anderen met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ze deed de VS deze maand aan op de heen- en terugweg van haar staatsbezoek aan twee Centraal-Amerikaanse landen: Guatemala en Belize. Volgens Washington betrof het een privéreis.

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan als een deel van zijn grondgebied. Taiwan heeft weliswaar al meer dan 70 jaar een onafhankelijke regering. Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.