Borussia Dortmund verlengt contract van middenvelder Julian Brandt tot 2026

Borussia Dortmund heeft het contract van Julian Brandt tot eind juni 2026 verlengd. Dat heeft de Duitse club dinsdagnamiddag bevestigd. Het vorige contract van de 26-jarige Brandt, die in 2019 overkwam van Bundesliga-rivaal Bayer Leverkusen, zou in 2024 aflopen.

De Duitse international (39 caps) was de laatste maanden goed in vorm. Zo scoorde hij dit seizoen al negen keer en gaf hij vijf assists in 35 wedstrijden. Volgens sportief directeur Sebastian Kehl heeft Brandt zich het afgelopen jaar enorm ontwikkeld en speelt hij een zeer belangrijke rol als een van de leiders in de sportieve toekomst van Borussia Dortmund. De speler reageerde dat hij na vier jaar “nog elke dag veel plezier heeft om deel uit te maken van het team en te voetballen voor deze zeer passionele club met zijn buitengewone fans”.

Volgens recente berichten zouden ook aanvoerder Marco Reus en verdediger Mats Hummels een eenjarige contractverlenging aangeboden krijgen van Dortmund, weliswaar met een loonsverlaging. Volgens de Duitse krant Bild is de verlenging van Reus een formaliteit, terwijl Hummels nog niet besloten heeft of hij bij de club wil blijven.