De vlieger op naar Italië, speciaal om tattoo te zetten bij Aster Vranckx (AC Milan): “We kwamen terecht in een enorme villa”

Cirusso Art by Pommeline aan de Houtmarkt in Aalst kent letterlijk en figuurlijk geen grenzen. De gekende tattooshop maakt sinds kort internationaal faam nadat voetballer Aster Vranckx, tegenwoordig actief bij AC Milan, hen vroeg om naar Italië af te reizen voor een nieuwe tattoo. “We kwamen terecht in een enorme villa met een vijftal verdiepingen.”

“Twee maanden geleden trokken we naar Milaan, samen met onze collega Maaren en onze artiest, op vraag van topvoetballer Aster Vranckx. Omdat hij eerder bij ons was langsgeweest, wou hij expliciet gebruikmaken van onze kunsten voor zijn nieuwe tattoo”, vertelt Thomas Ruffai.

“Vranckx speelt samen met grote sterren uit het internationale voetbal, zoals onder meer Zlatan Ibrahimovic. Een van onze artiesten die aan het tatoeëren was in een van onze andere studio’s in Duitsland, ging mee. Maaren ging ook mee omdat we het belangrijk vonden om tijdens de sessie beeldmateriaal te maken voor onze sociale media.”

Villa van vijf verdiepingen

“Het was een heel leuke ervaring”, vertelt Maaren. “Het gaat om een groot voetballer en het hele gebeuren was echt impressionant. Toen we in Milaan aankwamen, werden we opgepikt met een prachtige auto. We kwamen terecht in een enorme villa met een vijftal verdiepingen. De tattoo hebben we geplaatst in zijn eigen villa, al hielden we de hygiëne nauwlettend in het oog. We kregen bovendien ook de kans om een trainingssessie mee te volgen. Vranckx plezierde ons zelfs met een truitje. Het waren drie stevige dagen met heel weinig slaap, maar dit vergeten we nooit.” (Lees verder onder de foto)

© Chris Bosseloo

Het plaatsen van de tattoo nam, naar eigen zeggen, een drietal uur in beslag. Alles verliep exact zoals Vranckx het wilde. “Hij vroeg ons om tot bij hem in Italië te komen, omdat hij niet in de mogelijkheid was om heen en weer te vliegen. Voor ons was het een echte eer, zeker als je weet dat die man centen genoeg heeft. Bovendien zijn er in Italië genoeg tattooshops”, vertelt medezaakvoerder Cirio Wassenhove.

“Het feit dat hij net ons vraagt, is een erkenning voor onze inzet en kwaliteit. Die hebben we mede te danken aan de goede artiesten waar we mee samenwerken. Maar het bleef niet bij Vranckx, want we werkten ook al samen met Steven Defour en Tessa Wullaert van de Red Flames. Het is duidelijk dat de voetballers ons hebben leren kennen en ze elkaar vertellen bij wie ze langsgaan voor hun tattoos.”

Zes vestigingen en internationaal uitbreiden

Momenteel telt de tattooshop vijf vestigingen in België. Binnenkort opent Cirusso Art een zesde vestiging in Oudenaarde, maar daar stopt het niet. In de toekomst wil het team ook op verplaatsing gaan tatoeëren en klanten een VIP-package aanbieden. Daarvoor mikken de zaakvoerders internationaal met onder meer een focus op de Nederlandse markt.

“Tattoos zitten in de lift en het taboe errond is verdwenen”, zegt Cirio. “Bovendien willen wij ons onderscheiden van andere tattooshops met onze stijl en ingesteldheid. Wij mikken niet op een bepaald doelpubliek, bij ons is iedereen welkom. We zijn de ‘new wave’ in de sector en profileren ons een beetje als de opkomende generatie. We trachten onszelf steeds opnieuw uit te vinden en mee te zijn met de nieuwste trends, of zelfs een stapje voor te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ook daar de sleutel van ons succes te vinden is .”