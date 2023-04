Cercle Brugge vraagt Pro League kwaliteit arbitrage en VAR-interventies te verbeteren

Cercle Brugge heeft contact opgenomen met de Pro League, de belangenvereniging van Belgische profclubs, om zijn “bezorgdheid” te uiten rond “inconsistentie” in de arbitrage. Dat heeft de Vereniging, die oproept om de kwaliteit van scheidsrechterlijke beslissingen en VAR-interventies te verbeteren, dinsdag in een mededeling bekendgemaakt.

Cercle verloor afgelopen weekend zuur op Antwerp (2-1). The Great Old scoorde de winnende treffer op een strafschop, die het kreeg nadat Cercle-speler Thibo Somers de bal in een duel ongelukkig tegen de arm kreeg. Coach Miron Muslic ventileerde na afloop zijn woede over de arbitrage voor de televisiecamera’s. In een mededeling benadrukt Cercle dinsdag dat het de integriteit van scheidsrechters niet in twijfel trekt, maar dat de West-Vlamingen “een gebrek aan uniforme beslissingen” vaststellen.

“Afgelopen weekend waren er opnieuw discussies in minstens vier wedstrijden waarbij scheidsrechterlijke beslissingen de hoofdrol opeisten”, klinkt het bij Cercle, dat “een gebrek aan uniforme beslissingen” ziet. “Deze hebben een rechtstreekse impact op de rangschikking, creëren frustratie en onduidelijkheid bij alle teams, de fans en de betrokken stakeholders. Bovendien hebben de beslissingen een negatieve impact op het imago van onze competitie.”

Groen-zwart contacteerde de Pro League om zijn bezorgdheid te uiten rond inconsistentie in de arbitrage. “Dit seizoen zat Cercle Brugge zelf al enkele keren samen met het Professional Refereeing Department om de huidige situatie aan te kaarten. Helaas stellen we geen enkele vooruitgang vast. Cercle dringt er dan ook op aan dat er stappen ondernomen worden door de Pro League om de kwaliteit van scheidsrechterlijke beslissingen en VAR-interventies te verhogen.”

“We hopen dan ook dat de nodige concrete maatregelen genomen worden om de huidige situatie te verbeteren voor alle Pro League-teams”, besluit Cercle.