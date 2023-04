Manifestanten onderbreken toespraak van Franse president Emmanuel Macron in Den Haag

Manifestanten in het Nederlandse Den Haag hebben dinsdag de Franse president Emmanuel Macron onderbroken aan het begin van diens toespraak over de toekomst van Europa. Meerdere betogers riepen naar hem en er werden spandoeken uitgerold. Op een daarvan werd Macron omschreven als de “president van geweld en hypocrisie”.

De manifestanten wierpen Macron onder andere voor de voeten dat “de conventie over het klimaat niet is gerespecteerd” en vroegen zich af “waar de Franse democratie naartoe is”, verwijzend naar de miljoenen Fransen die de voorbije weken en maanden betoogden tegen de controversiële pensioenhervorming van de Franse regering.

Macron was pas begonnen met zijn speech over de toekomst van Europa toen hij gestoord werd door een man in het publiek. “Sorry dat ik u onderbreek, meneer de president.” Hij kreeg bijval van twee vrouwen ergens anders in het publiek. Macron luisterde naar hen en probeerde met een antwoord te komen, maar de demonstranten overschreeuwden hem. Na ongeveer een halve minuut werden de drie actievoerders verwijderd uit de zaal.

Voor Macron zijn lezing vervolgde, zei hij te vinden dat zijn lezing niet de plek was om te protesteren. Hij noemde een “maatschappelijk debat” belangrijk, maar zei het ook belangrijk te vinden dat democratisch tot stand gekomen besluiten gerespecteerd worden. Als dat niet gebeurt “breng je de democratie in gevaar”, aldus de Franse president.

Hij kwam nadien nog wel even terug op zijn pensioenhervorming. “Wanneer ik vergelijk” met andere Europese landen, zouden de Fransen beter wat “minder boos op mij zijn”, verzuchtte hij. “Want in jullie land, en in heel wat andere landen in Europa”, ligt de pensioenleeftijd “veel hoger dan 64 jaar”.