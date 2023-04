Vrouw (38) verliest controle over stuur en rijdt ei zo na bakkerij binnen: “De glasscherven vlogen in het rond”

Kort na 16 uur gebeurde een verkeersongeval in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Een 38-jarige vrouw reed er met haar wagen tegen de gevel van een bakkerij. Daarbij sneuvelde een raam. De vrouw en haar kindje werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Om nog onbekende reden verloor een vrouw dinsdagmiddag de controle over het stuur van haar wagen. De vrouw kwam zo tegen de gevel van bakkerij Gheysen terecht in de Nieuwpoortsesteenweg. Daardoor sneuvelde een raam. “Er zat ook nog een kindje in de wagen van de vrouw en voor alle zekerheid werden beide personen naar het ziekenhuis gebracht ter controle”, vertelt kapitein Dirk Maertens van de Oostendse brandweer.

Hevige klap

De politie bevestigt dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over hoe het ongeval kon ontstaan. “De vrouw had lichte verwondingen aan de schouder”, klinkt het bij perswoordvoerder Eline Goeminne. “Voor alle duidelijkheid: de vrouw legde een negatieve ademtest af. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Er waren ook geen directe getuigen.” (Lees verder onder de foto)

Het ongeval zorgde voor heel wat schade. — © jro

De klap was bijzonder hevig. “Ik stond met mijn rug naar het raam gedraaid”, vertelt de verkoopster van de bakkerij. “Ik hoorde een harde slag en de glasscherven vlogen in het rond. Zoiets verwacht je niet. Ik moet zeggen dat ik enorm hard geschrokken ben. Ik heb het eigenlijk niet zien gebeuren.”

Bakker blijft open

De brandweer kwam ter plaatse om te bekijken of de gevel eventueel gestut moest worden. “Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn”, vervolgt Maertens. “Er is wel wat schade aan de gevel, maar niet in die zin dat het gebouw op instorten staat. Wij staan in voor het dicht timmeren van het raam in afwachting van de herstelling, en de opruimwerken van het glas.” (Lees verder onder de foto)

De brandweer kwam het glas opkuisen. — © Jeffrey Roos

De stadsdiensten zullen daarna het glas komen ophalen. Op het moment van het ongeval was er niemand anders aanwezig in de bakkerij en er waren ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Door het ongeval ontstond er enige verkeershinder, maar de politie leidde het verkeer in goede banen.