De West Ham-fans uitten in de wedstrijd tegen Fulham hun ongenoegen tegenover coach David Moyes. — © Action Images via Reuters

AA Gent krijgt donderdag een nerveus West Ham op bezoek. De Hammers kennen geen te beste maanden in de Premier League en moeten hun seizoen redden in de Conference League. Ook coach David Moyes (59) zoekt zijn laatste strohalm in Europa.