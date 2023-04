Coca-Cola stopt met frisdrankautomaten op Belgische scholen

Vanaf eind dit jaar zullen geen frisdrankautomaten van Coca-Cola meer te vinden zijn in scholen in België. Die beslissing neemt de frisdrankgigant zelf. “We spelen in op de maatschappelijke verwachtingen.”

In lagere scholen zijn er sowieso al geen drankautomaten van Coca-Cola meer te vinden. In middelbare scholen zijn die er wel nog, maar scholieren kunnen er alleen terecht voor water en suikervrije dranken, zoals Cola-Zero. Die maatregel past in de engagementsverklaring die de Vlaamse onderwijskoepels samen met de aanbieders in 2016 ondertekend hadden, om geen gesuikerde dranken meer aan te bieden. Er gold een algemeen uitdoofbeleid: de scholen konden wel nog zelf beslissen.

Maar nu gaat Coca-Cola zelf nog een stap verder, door de automaten ook uit de middelbare scholen te halen. Dat gebeurt in heel België en Luxemburg, zo schrijft La Dernière Heure en wordt bevestigd aan onze redactie. Eind vorige week heeft het bedrijf de scholen daarover ingelicht.

“Het klopt dat we momenteel onze klanten (de scholen, red.) informeren dat we binnenkort stoppen met de verdeling van onze producten in drankentoestellen op secundaire scholen", klinkt het in een statement. "Wij vinden het belangrijk het maatschappelijk debat over dit onderwerp op de voet te volgen, en via zelfregulering waar nodig ook in te spelen op evoluerende verwachtingen. Om deze redenen nemen wij vandaag de commerciële beslissing om onze verkoop in secondaire scholen in België stop te zetten tegen eind 2023."

Eigen beslissing

Woordvoerder Eva Lefevre beklemtoont dat het om een eigen beslissing gaat, die niet ingegeven is door een nakende, strengere wetgeving. "We nemen doe maatschappelijke verwachtingen serieus." Om het operationeel haalbaar te houden, ligt de deadline eind dit jaar. "Maar de precieze aanpak regelen we met de scholen."

Door het uitdoofbeleid waren er al niet zoveel Vlaamse scholen meer die frisdranken aanboden. Zo had 31 procent van de middelbare scholen van het gemeenschapsonderwijs in 2015 geen enkel aanbod meer aan frisdranken. Bij de laatste meting in 2019 was dat al 84 procent. Ook in het katholiek onderwijs is die tendens duidelijk aanwezig.

De maatregel geldt voor alle duidelijkheid alleen voor automaten die Coca-Cola in eigen beheer heeft. Ook andere operatoren kunnen een automaat in een school plaatsen. Het is momenteel onduidelijk wat die verhoudingen zijn.