Dennis Black Magic bedreigt Britse podcastmaker na kritische vragen: “Ik schiet een kogel door je hoofd”

Een interview van een Britse podcastmaker met kritische vragen aan het adres van pornoproducent Dennis Burkas, alias Dennis Black Magic, is helemaal uit de hand gelopen. De interviewer stelt Burkas de vraag of het wel verantwoord is dat hij als veroordeeld verkrachter meisjes rekruteert voor buitenlandse pornoproducenten. Burkas gaat daarbij helemaal uit zijn dak en dreigt de interviewer een kogel door het hoofd te jagen. “Hoe zou je zelf reageren als iemand je een verkrachter noemt?”, reageert hij.

Het interview met Dennis Burkas door de Britse podcastmaker Tommie McDonald kaderde in een uitzending over de Franse pornoregisseur Pierre Woodman. Die zou via Burkas Belgische meisjes rekruteren voor zijn films. McDonald stelt zich in de podcast de vraag of het wel verantwoord is dat een veroordeelde verkrachter meisjes ronselt voor de pornoindustrie en confronteert Burkas met zijn kritische bedenkingen. Die ontkent echter dat hij meisjes ronselt voor Woodman en zegt dat zijn verscheidene veroordelingen voor de verkrachting van minderjarigen opgezet spel waren. Wanneer McDonald aandringt en zegt dat de veroordelingen toch op bewijzen moeten rusten, verliest Burkas de pedalen.

“Zie ik eruit als een verkrachter?” brult hij. “Ik ben een gangster. Weet je wat ik doe met mensen als jij, motherfucker? Ik jaag je een kogel door het hoofd.”

Volgens McDonald toont Burkas op dat moment een pistool, al is dat in de geluidsopname niet te zien. In een reactie aan Gazet van Antwerpen laat Burkas weten dat hij zich door de interviewer in een hoek geduwd voelde. “Ik reageerde hevig omdat hij me beschuldigde van verkrachting van minderjarigen. Hoe zou je daar zelf op reageren?”

Burkas schildert de podcastmaker af als een mislukt pornoregisseur die handelt uit rancune. “Als het echt om een bedreiging zou gaan, was hij toch naar de politie gestapt in plaats van naar de pers. Bovendien had McDonald het recht niet dit gesprek te publiceren”, besluit Burkas.

McDonald zegt de podcast te hebben gemaakt uit bezorgdheid. “Burkas profiteert van zijn populariteit door de film Zillion en trekt zo heel wat meisjes aan. Door het hele verhaal achter Burkas te vertellen, hoop ik meisjes te kunnen behoeden voor mogelijk misbruik.”

Verkrachting minderjarig meisje

De veroordelingen waarover McDonald in zijn podcast spreekt, gaan onder andere over de verkrachting van een minderjarig meisje in 2011. Burkas kwam in aanraking met de moeder van het meisje toen die hem om advies voor een website vroeg. Terloops kwam haar dochter ter sprake, die een carrière in de modewereld ambieerde. Burkas deed uitschijnen dat hij de juiste connecties had en een fotoshoot kon regelen, maar dan wou hij wel seksuele gunsten in de plaats.

Terwijl de moeder beneden bleef, gingen Burkas en het meisje naar haar slaapkamer, waar ze hem oraal en met de hand moest bevredigen. Ze bracht later verslag uit bij haar moeder, die vervolgens nog wat tips gaf. Een dag later eiste Burkas hetzelfde van het meisje. Toen de man een derde keer kwam aankloppen was de moeder niet thuis, waarop Burkas het meisje anaal en vaginaal verkrachtte.

Burkas bekende enkel de bevrediging met de hand, maar de rechtbank achtte ook de andere feiten bewezen. De moeder ontkende aanvankelijk, maar gaf later toe dat ze wist van de orale seks. Volgens de rechtbank had ze haar dochter moeten beschermen. Ze moest 500 euro schadevergoeding betalen en kreeg 12 maanden cel met uitstel. Burkas moest 5.000 euro schadevergoeding betalen en kreeg vier jaar effectief.

In 2018 liep Burkas opnieuw een veroordeling op voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Hij kreeg toen 18 maanden cel voor zedenfeiten met twee minderjarige meisjes. Het openbaar ministerie had voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde twee jaar cel gevorderd omdat de beklaagde in 2014 vanuit de gevangenis twee minderjarige meisjes van 14 en 15 benaderde en hen via een vals Facebookprofiel aanzette tot ontucht.

“Geen rekrutering”

Burkas benadrukt geen meisjes niet te rekruteren en zegt niet op te treden als hun agent. “Ze vermelden de merknaam Dennis Black Magic louter op hun Twitterprofielen om zich veilig te voelen in de sector”, klinkt het. “Het is een referentie, niet meer dan dat.”

