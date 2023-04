Ook kinderen van doodgeschoten barones Myriam Ullens stellen zich burgerlijke partij tegen haar stiefzoon

LEES OOK. Veel prominenten op beladen begrafenis van barones Mimi Ullens, familie verschuilt zich achter paraplu’s

Vorige week raakte bekend dat baron Guy Ullens de Schooten (88), de weduwnaar van de Myriam ‘Mimi’ Ullens de Schooten (70), zich burgerlijke partij had gesteld tegen zijn eigen zoon Nicolas (57). Nu blijkt dat ook Virginie en Gilles Lemaire, de twee kinderen van de barones uit een eerder huwelijk, hetzelfde hebben gedaan. Dat meldt hun advocaat aan de Franstalige krant La libre.

De baron zat op 29 maart naast zijn vrouw in de auto toen zijn zoon Nicolas haar in het Waals-Brabantse Lassne doodschoot. Hij zou daarbij zes schoten hebben afgevuurd. Voor zover bekend ging Nicolas Ullens door het lint na een discussie over het familiefortuin. Hij zou al langer vinden dat stiefmoeder ‘Mimi’ veel van dat geld onnodig verspilde.

