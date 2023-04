Zwitsers parlement stemt (met lange tanden) in met overname Credit Suisse

De crisis rond Credit Suisse en de redding van de tweede bank van Zwitserland hebben tot felle kritiek geleid in de politiek en onder de bevolking van het Alpenland. Credit Suisse werd al langer geplaagd door een reeks schandalen.

Om een grotere crisis in de Zwitserse en wereldwijde bankensector te voorkomen, werd de bank onder druk van de overheid na een hectisch weekend vorige maand gered door UBS. Maar daar heeft Zwitserland wel voor miljarden aan garanties voor geboden.

Bondspresident Alain Berset kwam dinsdag de deal verdedigen die in alle spoed werd afgerond in het weekend van 18 en 19 maart. “Tijd was van essentieel belang”, klonk het, en de Zwitserse regering heeft “de best mogelijke oplossing gezocht om een financiële crisis met onberekenbare gevolgen te vermijden”.

‘The wolf of Wall Street’

De parlementsleden hekelden echter dat opnieuw “de rode loper van de staatssteun” werd uitgerold om een bank die slecht geleid werd door graaiende bankiers te redden. De oplossing die de regering uitdokterde, heeft het economisch landschap van het land radicaal veranderd, klinkt het. De Zwitserse economie heeft een groot deel van zijn prestige te danken aan een stabiele, gezonde en geloofwaardige bankensector, oordeelden de politici. “Blijkbaar volstond de financiële crisis van 2018 niet om het soort bankiers te elimineren dat Leonardo DiCaprio portretteerde in The wolf of Wall Street“, aldus het socialistische parlementslid Eva Herzog.

De volgende dagen komt ook de kwestie van mogelijke juridische stappen tegen de top van Credit Suisse aan bod. Vorige week donderdag beloofde de regering het parlement al dat er een diepgaand onderzoek komt naar de crisis die heeft geleid tot het einde van Credit Suisse.