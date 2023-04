“Een uitspraak als Vanzeir kan iedereen overkomen.” Waarom je geen racist hoeft te zijn om iets racistisch te zeggen

Hij speelt al jaar en dag met en tegen zwarte spelers, en toch kwam Dante Vanzeir (24) racistisch uit de hoek op het voetbalveld in de Verenigde Staten. Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar het incident blijft hangen. Want hoe werkt dat dan in ons hoofd? Hoe komt het dat iemand, die zich niet als racistisch ziet, toch racistisch gaat uithalen. Professor Bram Vervliet, hoofddocent biologische psychologie aan de KU Leuven en auteur van het boek ‘Waarom we bang zijn’, legt uit.