Lewandowski geeft extra duwtje aan geruchtenmolen: “Hoop volgend seizoen met Messi te spelen”

Lewandowski, die aanwezig was bij de presentatie van de 18e editie van het Sport Solidarity Stories boek, een fondsenwervingsevenement voor de Lovaas Foundation, zei dat hij volgend seizoen in de aanval wil samenwerken met Messi, die momenteel bij Paris St Germain speelt.

“Messi hoort bij Barça en als hij terugkomt, zal dat ongelooflijk zijn. We weten dat zijn plaats hier bij Barcelona is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik hoop dat we volgend seizoen samen kunnen spelen,” zei hij.

De Poolse international sprak ook over Barça’s recente moeilijkheden. De blaugrana werden uitgeschakeld in de halve finale van de Copa del Rey met een 4-1 geaggregeerde nederlaag door rivalen Real Madrid. Ze leiden wel in La Liga met 13 punten voorsprong op Real met nog 10 wedstrijden te gaan.

“We richten ons op La Liga en er zijn nog punten te winnen, maar we denken niet aan de achterstand van Madrid. We moeten doelpunten maken en de fans blij maken. Mijn teamgenoten en ik werken hard om de titel te winnen”, voegde de 34-jarige eraan toe.

Barcelona reist zondag af naar Getafe.