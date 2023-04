Het enige middel waardoor Roel de drank kon laten staan, verdwijnt: “Met dat pilletje wist ik dat ik kon overleven”

Vijf jaar geleden bereikte Roel Koeken (45) de bodem. Hij liet zich opnemen voor zijn alcoholverslaving. Hij herviel en herviel. Tot hij een jaar lang, élke dag, Antabuse gebruikte. De pil die maakt dat je je rotslecht voelt als je alcohol drinkt. De pil die nu niet meer verkrijgbaar is. De pil die voor Koeken onmisbaar was, op zijn weg naar herstel. “Alcohol is altijd en overal beschikbaar. Antabuse zorgde ervoor dat het efféct van alcohol niet meer beschikbaar was.”