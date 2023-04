Noord-Ierse politie vindt pijpbommen kort voor bezoek van Amerikaans president Joe Biden

De politie in Noord-Ierland heeft dinsdag vier vermoedelijke pijpbommen gevonden op een begraafplaats in Creggan bij de stad Londonderry. De bommen werden onschadelijk gemaakt. De ontdekking komt op de dag dat de Amerikaanse president Joe Biden arriveert in Noord-Ierland.

Assistent-korpschef Bobby Singleton spreekt in een verklaring van een “verdere sinistere en zorgwekkende ontwikkeling”. Vrijdag had de Noord-Ierse politie gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen bij Londonderry tijdens Pasen, op basis van terroristische dreigingen van dissidente republikeinen.

Biden is inmiddels onderweg naar Noord-Ierland, waar hij stil zal staan bij het vredesakkoord dat een kwarteeuw geleden werd gesloten. Met dat Goedevrijdagakkoord kwam een einde aan de strijd tussen katholieke republikeinen en protestantse unionisten over de toekomst van dit deel van het Verenigd Koninkrijk. Biden zei bij vertrek dat zijn hoogste prioriteit tijdens zijn bezoek is “de vrede te bewaren”.

De politie was maandag extra alert, precies 25 jaar na de ondertekening van het akkoord én paasmaandag, de dag dat republikeinen traditioneel de opstand tegen de Britten in 1916 herdenken met een parade. In de buurt van de plek van de wapenvondst was maandag een onaangekondigde parade, waarbij gemaskerde mensen een politievoertuig aanvielen met benzinebommen en andere voorwerpen.

Ook dinsdag, tijdens het uitkammen van de begraafplaats, werden stenen, flessen en molotovcocktails in de richting van de politie gegooid.

De politie roept op tot kalmte. De gevonden geïmproviseerde bommen werden onschadelijk gemaakt en worden verder onderzocht.