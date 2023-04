Minstens één dode en meerdere gewonden na schietpartij aan uitvaartcentrum in Washington

Bij een schietpartij in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn dinsdagmiddag meerdere slachtoffers gevallen, zo meldt The Washington post op gezag van de lokale politie. Minstens één persoon zou om het leven zijn gekomen.

De schietpartij vond dinsdagmiddag rond 12.30 uur plaatselijke tijd (18.30 uur Belgische tijd) plaats nabij het Stewart Funeral Home in het noordoosten van de stad. De politie weet echter nog niet of er een verband is tussen de schietpartij en het uitvaartcentrum, aldus The Washington post.

Hoeveel slachtoffers er precies vielen, is voorlopig ook nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie verklaarde wel dat er minstens één dode viel en dat twee andere slachtoffers in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.