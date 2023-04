Grote Wout van Aert-fan Stéphane (46) overlijdt op vaste stek naast parcours van Parijs-Roubaix: “Zijn dood is een totale verrassing”

Kortrijk

Kooigemnaar Stéphane Gadenne (46) is afgelopen zondag overleden in zijn camionette langs kasseistrook 5 van Parijs-Roubaix. Het was de nacht voor Mathieu van der Poel en Wout Van Aert er hun pittige strijd uitvochten tijdens de 120ste editie van de kasseienklassieker. “Hij stierf tijdens zijn jaarlijkse uitstapje naar de koers”, vertelt zijn echtgenote Angelique Heye.