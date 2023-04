Einde van de Tupperware-potjes dreigt, 260 werknemers in Vlaanderen houden hun hart vast

Tupperware Brands, het bedrijf achter de Rolls-Royces onder de plastic bewaarpotjes, staat aan de rand van de afgrond. Opnieuw, want ook in november was een faillissement niet ver meer af. Maar maandag verloor het in één ruk op Wall Street bijna 50 procent van zijn marktwaarde. De 260 werknemers in de fabriek van Aalst houden hun hart vast.

De vakbonden plannen voorlopig geen acties in de fabriek aan het Wijngaardveld in Aalst. Ze wachten op nieuws van hun directie, maar voelen het zwaard van Damocles wel boven hun hoofden hangen. In november 2022 werd een dreigend faillissement nog afgewend. Maar nu staan ze er nog slechter voor dan toen.

“Uiteraard zijn wij zeer bezorgd”, zegt Bart Vanpoucke, secretaris Algemene Centrale ABVV, in een reactie op het beursfiasco. “Maar via het geijkte sociaal overleg heeft de werkgever van de fabriek in Aalst ons nog geen enkel verontrustend signaal gegeven. Wij zullen eerst de lokale directie aanspreken om concrete antwoorden te krijgen, en willen hier liever niet op vooruitlopen.”

De Amerikaanse hoofdzetel van het kwakkelende bedrijf Tupperware Brands heeft een financieel adviseur ingehuurd om twijfels bij beleggers over de continuïteit van de onderneming weg te nemen. Een soort van wanhoopspoging zeggen experts, die bij beurshandelaren net een omgekeerde reactie heeft uitgelokt. Het aandeel raakte maandag in een vrije val op Wall Street. Tupperware verloor in één dag bijna 50 procent van zijn beurswaarde.

Virtuele bijeenkomsten

Het bedrijf deed tijdens de coronapandemie nochtans goede zaken omdat meer mensen thuis aten en de verkoop van keukenbenodigdheden piekte. En het verving met succes de Tupperware Party’s – de legendarische huis-aan-huis verkoopfeestjes – door virtuele bijeenkomsten onder vriendinnen.

Maar nadien begon de verkoop weer te slabakken en kreeg Tupperware, dat een beetje het slachtoffer werd van zijn oubollige imago, in november problemen met banken, onder meer vanwege een schuld van honderden miljoenen dollars. Nu lijkt het einde dus nog maar eens nabij.

Gedoemd om onder te gaan

In Aalst, waar Tupperware al sinds 1961 mensen uit de streek aan het werk helpt, wachten ze dus in spanning af. De 260 mensen die er nu nog werken, weten momenteel niet waar hun toekomst ligt. Het puur Belgische luik in dit verhaal is alleszins niet zo negatief. Maar Tupperware legt natuurlijk het mondiale plaatje en dat is natuurlijk minder positief.

Buitenlandse experts zeggen dat het bedrijf zonder extra geld gedoemd is om kopje-onder te gaan en dat ontslagen onvermijdelijk zijn. Het Amerikaanse management onderzoekt nu of de verkoop van immobiliën en sale-and-leaseback transacties, vestigingen verkopen om ze nadien te huren, de Tupperware-potjes en het personeel kunnen redden van de ondergang.