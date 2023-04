Eerste overlijden door vogelgriep

Een 56-jarige vrouw uit de Chinese provincie Guandong is overleden aan vogelgriep van het type H3N8. Het gaat om het eerste overlijden van een persoon aan de gevolgen van de ziekte, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dinsdag gemeld.

Het H3N8-virus, dat sinds 2002 de ronde doet, werd tot nog toe geacht te kunnen overspringen op paarden, honden en zeeberen. Het virus werd pas in 2022 voor het eerst vastgesteld bij de mens, bij twee personen in China. Nu is dus ook een eerste overlijden vastgesteld.

De vrouw werd op 22 februari ziek en werd op 3 maart met een ernstige longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze op 16 maart overleden.

Wel had de vrouw meerdere onderliggende aandoeningen. Ook kwam ze vaak in contact met pluimvee en bevonden er zich veel wilde dieren in de omgeving van haar huis.

De vrouw zou mogelijk besmet geraakt zijn tijdens een bezoek aan een dierenmarkt, maar “de exacte besmettingsbron is nog te bepalen, net als de link tussen het virus en andere vogelgriepen die de ronde doen bij dieren”.

De Wereldgezondheidsorganisatie onderstreept nog dat de huidige gegevens aantonen dat het virus niet gemakkelijk van mens op mens kan worden overgedragen. Daardoor wordt “het risico dat de ziekte zich op nationaal, regionaal of mondiaal vlak verspreidt als zwak beschouwd”.