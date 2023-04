Nederlandse politie boos om “misselijkmakende” grap van jongen: “Hier zitten wij niet op te wachten”

De jongen deed mee aan het spel ‘Waarheid, durven of doen’ . Hij moest een durfopdracht uitvoeren. Hij belde het alarmnummer en meldde dat er een lichaam van een kind was gevonden in een bos in Landgraaf. Meerdere agenten, een gewone ambulance en een kleine, snellere ambulance werden uitgestuurd naar het bos in Nederlands Limburg. Eenmaal daar vonden ze geen lichaam van een kind.

Op Facebook reageert de politie boos: “Hier zitten wij, politiemensen, ambulancepersoneel en meldkamermedewerkers niet op te wachten! Aanrijdend gaat er van alles door ons heen en bereiden wij ons voor op het ergste! Bedenk dat er altijd mensen zijn die echt hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat of worden overvallen. Je moet er niet aan denken dat deze mensen 112 niet kunnen bereiken omdat iemand anders een grap uithaalt en de lijn dus bezet houdt.”

Tegen regionale omroep 1Limburg zegt een woordvoerder van de politie dat er met de jongen gepraat is. “En nu gaan we met partners zoals het Openbaar Ministerie kijken hoe we hier nog een vervolg aan gaan geven”, zegt hij. Het maken van een valse melding is volgens de politie van Limburg een zwaar vergrijp.