De “onzichtbare toerist” van Europa: Charles Michel haalt zich de wrevel van zijn collega’s nog maar eens op de hals

De kritiek op Europese raadsvoorzitter Charles Michel zwelt aan. In het Europese Parlement mag hij zich aan een spervuur van vragen verwachten, nu blijkt dat zijn reiskosten volgend jaar stijgen naar 2,6 miljoen euro, vier keer meer dan bij zijn voorgangers. “Vooral de luxe springt in het oog”, zegt Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA). “Hij hoeft niet op een camping te logeren, maar er is nog veel marge tussen dat en zich met een privéjet verplaatsen.”