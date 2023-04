Van koffiezet van 2.400 euro tot zetel van 18.000 euro: arbeider doet boekje open over “weggegooid geld” in nieuw Waals Parlement

Het gerenoveerde Waals Parlement, dat in september officieel wordt geopend, zal vier keer meer kosten dan wat oorspronkelijk werd begroot: ruim 46 miljoen euro in plaats van 10 miljoen euro. Op het interieur werd alvast niet op een euro meer of minder gezien, zo blijkt uit de getuigenis van een arbeider op de werf.

Het Huis van Parlementariërs in Namen, zoals het officieel heet, is nog niet klaar. En toch is er nu al stof voor discussie. Oorspronkelijk werd de renovatie op 10 miljoen euro geraamd. Dat was bij de start van de werken al maal twee gegaan. En onlangs bleek, met het einde in zicht, dat de werken alles amen zo’n 46 miljoen euro hebben gekost.

Een werkman die weken op de bewuste werf heeft gewerkt en overal is geweest, was zo gechoqueerd over de kostprijs van het interieur dat hij de Waalse tv-zender RTL-TVi contacteerde. De journalist die er een reportage over draaide, kreeg nadien zelf een rondleiding.

Daar zag hij onder meer zware marmeren tafelbladen in kantoren en vergaderzalen, een zetel voor de voorzitter van 15.000 euro (en op de gespecialiseerde website van het designmerk kost hij zelfs 18.000 euro), lampen op marmeren sokkels en koffiemachines van 2.400 euro per stuk. En zo staan er meerdere. “Allemaal weggegooid geld op kosten van de belastingbetaler”, zegt de arbeider.

Toch verdedigt voorzitter André Frédéric zich. De prijzen van bouwmaterialen zijn nu eenmaal fors gestegen. En in een modern gebouw kan je geen oude meubelen zetten. Toch vraagt de oppositie zich af of ze wel zo duur moesten zijn. De nieuwe stoelen in de vergaderzalen worden geschat op ruim 4.500 euro, al meent de voorzitter dat ze ‘maar’ 3.000 euro per stuk hebben gekost.

En dan is nog de fameuze tunnel tussen het gerenoveerde gebouw en de parkeergarages. Een opdracht die aan bouwbedrijf Sodraep werd gegund voor 982.187 euro. Maar ook hier is het kostenplaatje intussen gestegen naar 3 miljoen euro. Die tunnel is er om te vermijden dat parlementsleden buiten moeten komen om van het hoofdgebouw naar de parkeergarages te gaan.

Op de vraag wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de extreem hoge kostenstijgingen en vooral wie dat allemaal dan heeft goedgekeurd, kan André Frédéric niet antwoorden om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Want er is een gerechtelijk onderzoek geopend. Onder meer tegen griffier Frédéric Janssens, die na een reeks huiszoekingen uit zijn functie werd ontheven.

