Dante Vanzeir neemt na racisme-incident voor onbepaalde tijd afstand van New York Red Bulls

Dante Vanzeir verlaat voor onbepaalde tijd de New York Red Bulls. De spits is verwikkeld in een racisme-onderzoek na een incident met tegenspelers Jeremy Ebobisse en Jamiro Monteiro van San Jose Earthquakes.

“Ik wil me oprecht verontschuldigen bij de spelers van de Earthquakes. Ik zal alles doen wat ik kan om deel uit te maken van de noodzakelijke verandering in deze sport en onze wereld. Ik wil me ook excuseren bij mijn ploegmaats, coaches, de club en onze fans. Ik heb een fout gemaakt en zal alle nodige stappen nemen om te groeien. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden”, stelde Vanzeir in een persbericht eerder op de dag.

De spits nam dinsdag het woord tegenover zijn ploegmakkers, zo laat New York Red Bulls weten in een persbericht op Twitter. Om verdere afleidingen te vermijden, zal Vanzeir ook even afstand nemen van het team tot nader order.