Bart De Wever: “Als een blanke zou hebben gezegd over zwarten wat Dalilla Hermans zei over blanken, zou hij voor de rechter moeten komen”

Dalilla Hermans is niet geschikt om de Brugse kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad te trekken. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) gezegd in een debat met Vlaams minister Benjamin Dalle. “Als een blanke zou hebben gezegd over zwarten wat zij zei over blanken, dan zou hij voor de rechter zijn moeten komen.”

Neen, Dalilla Hermans is niet de juiste persoon om de kandidatuur te leiden van Brugge om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd in de studio van Terzake op VRT. Hij ging daar in debat met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) over ‘woke’.

Over de aanstelling van Hermans als trajectcoördinator in Brugge is al dagenlang discussie: eerst Vlaams Belang en daarna ook de plaatselijke N-VA-afdeling namen haar in het vizier. “Woke extremisme en antiblank racisme”, zag Vlaams Belang erin. “Ik zou haar zelf niet gekozen hebben. Ze polariseert extreem en is gefocust op huidskleur”, zei plaatselijk N-VA-kopstuk Maaike De Vreese daarna. De commotie veroorzaakte een stroom aan haatcommentaren aan het adres van Hermans.

© Kioni Papadopoulos

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt Hermans niet de geschikte persoon voor de functie. “Ik ga me niet bemoeien met de benoeming in Brugge”, zei hij in Terzake. “Maar als je mij om een reactie vraagt, dan denk ik effectief dat ze geen goeie persoon is om een verbindend cultuurproject te leiden.”

Verderf en miserie

Zowel Vlaams Belang als N-VA verwijzen naar een uitspraak die Hermans zes jaar geleden deed in De Standaard: “In de loop van de geschiedenis stonden de blanken altijd aan de verkeerde kant. In bijna elk verhaal brachten de blanken dood, verderf en miserie. Daar kunnen jullie toch niet blij mee zijn? Terwijl de zwarten hun lot telkens overstegen . Dat geeft mij een soort trots. Klinkt dat raar?”, zei ze toen.

“Als je als blanke zo’n uitspraak zou doen over zwarten, zou dat niet zomaar passeren en zou je het voor de rechter mogen komen uitleggen”, zegt De Wever. “Er is een totaal verschil in beoordeling vandaag, die normaal en banaal is geworden.”

Vrije meningsuiting

Minister Dalle zei daarop dat ook hij het lang niet altijd eens is met Hermans’ uitspraken. “Maar zij heeft vrijheid van meningsuiting”, zegt hij. Volgens Dalle zijn er “veel belangrijker thema’s in Vlaanderen” dan woke. “Denk aan de strijd tegen drugs, de kwaliteit van ons onderwijs en de strijd tegen armoede. Woke is geen bepalend debat.”

Dalilla Hermans was zelf niet bij de VRT aanwezig. Ze reageerde wel op Instagram. “Kunnen jullie me allemaal niet gewoon met rust laten? Laten starten aan een nieuwe job zonder constant de laster aan te wakkeren?”