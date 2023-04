Charles De Ketelaere hoopt tegen Napoli op een nieuwe kans bij AC Milan: “Nul goals… Uiteraard had ik gehoopt op meer”

AC Milan neemt het woensdagavond op tegen Napoli. Charles De Ketelaere (22) hoopt in de kwartfinales van de Champions League eindelijk een rol van betekenis te kunnen spelen, vertelde hij in een interview met Pickx+ Sports. “Ze hebben in Milaan geduld met mij, maar ik heb zelf geen geduld.”

Eén schamele assist en geen enkele goal in 33 wedstrijden. Het rapport van Charles De Ketelaere oogt na een dik halfjaar in Milanese loondienst bijzonder mager. “Voor mij persoonlijk is het inderdaad niet zo’n positief seizoen”, beseft de jonge Bruggeling. “Mijn verwachtingen en die van de mensen waren hoger dan wat ik tot nu toe heb gebracht. Nul goals… Uiteraard had ik gehoopt op meer.”

De Ketelaere ziet zelf wel een verklaring voor zijn moeizame start. “Het niveau is hier sowieso hoger. Ik ben terechtgekomen in een ander team, dat op een andere manier speelt. Die factoren hebben er samen voor gezorgd dat ik in de situatie zit waarin ik nu zit. Doordat ik al een tijdje niet gescoord heb, loop ik natuurlijk niet over van vertrouwen.”

“Opnieuw basisplaats veroveren”

In Italië klonk de kritiek de jongste maanden steeds feller. De iconische ex-Milan-trainer Arrigo Sacchi had het onder meer over een “bange De Ketelaere die helemaal in de war leek”. “Die berichten probeer ik niet te veel te lezen of te horen te krijgen”, aldus CDK. “Ik probeer gewoon dagelijks te tonen dat ik klaar ben om te spelen. Het belangrijkste is uiteindelijk wat ze binnen de ploeg denken. Ze hebben geduld met mij, maar ik heb zelf niet veel geduld. Ik wil het zo snel mogelijk zo goed mogelijk doen.”

“Ik probeer gewoon dagelijks te tonen dat ik klaar ben om te spelen”, aldus Charles De Ketelaere. — © ISOPIX

Op een basisplaats moet De Ketelaere de jongste maanden niet meer rekenen. In de laatste Champions League-wedstrijd tegen Tottenham (0-0) mocht hij zelfs niet invallen. Zijn seizoen nog proberen te redden wordt een moeilijke opgave, beseft ook De Ketelaere zelf. “Maar de komende periode zou wel geslaagd zijn als ik een basisplaats kan veroveren en belangrijker kan zijn dan dat ik voorlopig al geweest ben.” Daar hoopt hij vanavond al mee te beginnen tegen Napoli.

Het volledige interview met Charles De Ketelaere is woensdagavond te bekijken tijdens de Multi Live-uitzending op Pickx+ Sports 1.