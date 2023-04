Joe Biden geland in Belfast voor 25ste verjaardag Goedevrijdagakkoord

De Amerikaanse president Joe Biden is dinsdagavond geland in Belfast voor een bezoek naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord. Op televisiebeelden was te zien hoe de president landde in Noord-Ierland met zijn regeringsvliegtuig Air Force One en begroet werd door onder anderen de Britse premier Rishi Sunak.

Biden, die openlijk trots is op zijn Ierse afkomst, spreekt woensdagnamiddag het Noord-Ierse volk toe tijdens een toespraak in Ulster University in Belfast. Hij zal ook spreken met leiders van de belangrijkste Noord-Ierse partijen. Voor zijn vertrek naar Noord-Ierland zei Biden dat de prioriteit van zijn bezoek is om de verschillende akkoorden te respecteren en “de vrede te bewaren”.

President Biden en speciaal gezant voor Noord-Ierland Joe Kennedy worden begroet door Brits premier Rishi Sunak en Amerikaans ambassadeur in het VK Jane Hartley. — © REUTERS

Het in 1998 ondertekende Goedevrijdagakkoord maakte een eind aan het jarenlange, dodelijke geweld in de regio. Rivaliteit tussen katholieke nationalistische paramilitairen (gegroepeerd onder de Irish Republican Army, IRA) en protestantse loyalisten leidde sinds de jaren zestig tot veel bloedvergieten in Noord-Ierland. Alles samen vielen meer dan 3.500 doden en 40.000 gewonden. Het Goedevrijdagakkoord verplichtte de ontwapening van paramilitaire groeperingen, aan beide zijden, een hervorming van de politie en een machtsdeling binnen de Ierse regering van unionisten en nationalisten.

Politieke spanning

De politieke spanningen tussen de twee partijen bleven de voorbije jaren echter hoog. Maandagavond bekogelden deelnemers van een mars in de stad Derry nog een gepantserd politievoertuig met molotovcocktails. De politie vond ook verschillende pijpbommen in de stad. Noord-Ierland lijdt ook onder een politieke impasse vanwege het verzet van DUP, de grootste unionistische partij, tegen het Noord-Ierse protocol, dat na de Brexit de handelsregels vastlegt.

Biden reist woensdag vanuit Belfast naar de Ierse hoofdstad Dublin, waar hij op donderdag president Michael D. Higgins en premier Leo Varadkar ontmoet. Hij zal ook de plaatsen bezoeken waar zijn voorouders woonden. Het bezoek gebeurt onder strenge veiligheidsmaatregelen.