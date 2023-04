Pro-Russische cyberaanval tijdens bezoek van Oekraïense premier aan Canada

De aanval, opgeëist door de groep NoName, legde dinsdagochtend enkele uren verschillende overheidswebsites plat, waaronder die van de premier en die van de Senaat. Dat gebeurde op het moment dat Trudeau Sjmyhal ontmoette in Toronto.

“Het gebeurt wel vaker dat Russische cyberpiraten zich richten tegen landen die hun onwrikbare steun aan Oekraïne uitdrukken en die Oekraïense leiders of delegaties ontvangen. Het gekozen moment is dus geen verrassing”, aldus Trudeau tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Oekraïense ambtsgenoot.

Volgens een woordvoerder van de dienst voor telecombeveiliging CST voeren Russen wel vaker DDoS-aanvallen, waarbij servers overspoeld worden door gebruikers waardoor ze onbereikbaar zijn. “Dergelijke incidenten trekken de aandacht, maar hebben weinig impact op de getroffen systemen”, klinkt het.

Meer wapens en sancties

De Oekraïense premier, die binnenkort naar Washington reist, en Trudeau kondigden ook aan dat onderhandelingen werden afgerond over de modernisering van het vrijhandelsakkoord tussen de twee landen, over nieuwe leveringen van wapens en munitie aan Oekraïne en over een akkoord met het bedrijf Cameco om Oekraïne tot 2035 van kernbrandstof te voorzien.

Ottawa heeft tot slot nieuwe sancties afgekondigd tegen Russen en Russische entiteiten, die onder meer banden hebben met de Wagner-groep, de Russische luchtvaartsector en de Wit-Russische bankensector.