Moskou test intercontinentale raket

Rusland heeft een test uitgevoerd met een intercontinentale raket. In de zuidelijke regio Astrachan aan de Kaspische Zee werd met succes een ballistische langeafstandsraket afgevuurd vanaf een grondraketsysteem op het oefenterrein Kapustin Yar, maakte het Russische ministerie van Defensie in de nacht van dinsdag op woensdag bekend.

De raket kwam zoals gepland terecht in een oefengebied in buurland Kazachstan, aldus het ministerie. “Het doel was om de capaciteiten van intercontinentale raketten bij gevechten te testen”, klonk het ook.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne ruim 13 maanden geleden heeft Moskou al tal van raketten afgevuurd op zijn buurland. De Russische militaire retoriek tegenover het westen is veel dreigender geworden, met zelfs hints over een nucleaire oorlog.

Onlangs nog veroorzaakte Moskou opschudding met de aankondiging dat het tactische kernwapens zal plaatsen bij de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Het gaat dan om raketten die een korter bereik hebben dan intercontinentale raketten.