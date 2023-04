“Plots hadden ze geen ramen en verwarming meer”: huisjesmelkers saboteren woning om bewoners weg te pesten

Opnieuw legt een driest geval van huisjesmelkerij in Antwerpen de problematiek rond de huisvesting van buitenlandse arbeiders bloot. Een huisbaas pestte recent Poolse bouwvakkers uit hun woning door de ramen te verwijderen en de verwarmingsketel te saboteren. De verhuurders, Immobiliën Moenssens en Coberg Projects, kwamen eerder al in opspraak in de Borealiszaak. Ze werden gefinancierd via vennootschappen van de Antwerpse ereconsul van Israël.