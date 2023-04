Twitter ziet adverteerders terugkeren, mogelijk dit kwartaal winstgevend

Musk, die Twitter in oktober voor 44 miljard dollar overnam, had te kennen gegeven dat hij van de microblogsite “een bastion van vrije meningsuiting” wilde maken. Zo maakte hij komaf met het levenslang verbannen van bepaalde personen op Twitter.

De ingrepen baarden adverteerders zorgen. Veel van hen beslisten daarom om geen reclame meer te maken via Twitter. Het verlies aan advertentiekosten was een zware klap voor Twitter. Zowat 90 procent van de inkomsten van het platform komt van reclame.

Maar intussen hebben adverteerders de weg naar Twitter teruggevonden. “Ze zijn bijna allemaal teruggekomen of hebben gezegd dat ze terugkomen”, aldus Musk. De ondernemer bevestigde weer dat Twitter momenteel break-even draait en zei dat het bedrijf vanaf dit kwartaal winstgevend zou kunnen worden.

In november voerde Musk om kosten te besparen meteen een grote ontslagronde door bij Twitter, waarbij 3.700 mensen de laan uit werden gestuurd. Intussen werken nog zowat 1.500 mensen voor het bedrijf, tegenover 8.000 voorheen. Dat Twitter zo diep moest snijden in het personeel was “pijnlijk”, aldus Musk, maar zonder radicale kostenbesparingen had het nog maar “vier maanden te leven”.

Nieuw systeem

Om adverteerders terug te lokken, had Twitter in december een nieuw systeem aangekondigd om bedrijven meer controle te geven over hun advertenties. Daarbij kunnen ze kiezen om hun reclameboodschappen uit de buurt van tweets met bepaalde kernwoorden te houden.

Dinsdag raakte daarnaast bekend dat Twitter Inc. niet langer bestaat als een onafhankelijk bedrijf. Het ging op in de nieuw opgerichte lege schelp X Corp. Wat de gevolgen zijn voor Twitter is nog onduidelijk, maar in het verleden heeft Musk gezegd dat de overname van het platform “een versneller voor het maken van X, de alles-app” is. Veel meer is daar niet over bekend, al zou X gaan lijken op WeChat, de Chinese app met talloze toepassingen.

Naast Twitter heeft Elon Musk de dagelijkse leiding over onder meer de bouwer van elektrische auto’s Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX.