Kustgemeente wil hongerige meeuwen op afstand houden met nieuwe vuilniszakken: “Die gele kleur schrikt af”

Meeuwen en het hoogseizoen aan zee: op het vlak van orde en netheid is het geen geslaagde combinatie. De dieren pikken vaak vuilniszakken open, waardoor straten worden ontsierd door rondslingerend afval. Daarom schakelen ze in De Haan nog een versnelling hoger.

In samenwerking met afvalintercommunale IVBO wordt een nieuwe vuilniszak getest. Die zou steviger moeten zijn en vormt zo minder snel een prooi voor hongerige meeuwen.

Inwoners en tweedeverblijvers

Nog opvallend: de gele kleur zou de dieren zelfs een beetje moeten afschrikken, al is het algemeen geweten dat meeuwen niet snel ergens voor terugdeinzen, en zeker niet als het een lekkere hap oplevert. “De zak werd al getest door de gemeentediensten en daar waren de resultaten positief”, zegt Marleen De Soete (Samen Vooruit), schepen van Afvalverwerking. “Daarom starten we nu ook met een uitgebreider proefproject bij inwoners en tweedeverblijvers in Wenduine.” (Lees verder onder de foto)

De instructies zijn duidelijk: de testzakken moeten blijven staan tot eind april. — © if

Concreet gaat het om 25 gezinnen die de zak in mei zullen testen. Mei werd niet toevallig uitgekozen: dan zijn de meeuwen het sterkst aanwezig aan zee. “Deelnemers krijgen kosteloos vijf testzakken, die ze in de maand mei moeten gebruiken”, vervolgt De Soete. “In ruil moeten ze een korte vragenlijst invullen bij elke ophaling. Ook het ophaalpersoneel van IVBO zal zo’n vragenlijst moeten invullen.” Na mei volgt dan een evaluatie.

Later nog afvalstraat

In het verleden werden al maatregelen genomen. Ondernemers moeten containers gebruiken en ook de gemeente investeert in ondergrondse afvalcontainers. “We gaan in de laatste fase voor de werken in de Ringlaan investeren in een afvalstraat met ondergrondse containers aan de Manitobawijk”, zo geeft De Soete nog mee.

Tweedeverblijvers en bezoekers kunnen hun restafval- en pmd-zakken ook kwijt in het recyclagepark in De Haan en het klein recyclagepark in Wenduine. Daar komen binnenkort nog extra containers .