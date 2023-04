Geen “jongens en meisjes” meer in de klas in Nederland

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteert woensdagmiddag in de schouwburg van Utrecht een nieuwe taalgids voor het onderwijs in Nederland. Het is een lijst met voorstellen om ook in de taal minder onderscheid te maken op school. Zo spreekt de leerkracht als het aan het LAKS ligt de klas straks niet meer aan met “jongens en meisjes”, maar bijvoorbeeld met “leerlingen”.