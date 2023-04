Domenico Tedesco waarschuwt Bayer Leverkusen voor Union: “Indrukwekkend collectief”

Met een dubbele confrontatie tegen de Duitse topclub Bayer Leverkusen in de kwartfinales van de Europa League probeert vicekampioen Union Sint-Gillis een vervolg te breien aan zijn Europese sprookje. Belgisch bondscoach Domenico Tedesco sprak zich uit over de clash.

De huidige nummer twee uit de Belgische hoogste afdeling verbaasde dit seizoen door bij zijn eerste deelname aan de Europa League meteen een vrij zware groepsfase met daarin Union Berlin, Malmö en Braga te overleven, om vervolgens in de achtste finales opnieuw voorbij Union Berlin te gaan richting de laatste acht. Daar wacht met Bayer Leverkusen opnieuw een tegenstander uit Duitsland, nog maar eens een zware dobber.

De Brusselaars verloren dit seizoen nog maar één keer in de Europa League, op de slotspeeldag van de groepsfase tegen Union Berlin. Daartegenover staan vijf zeges en twee draws. Het wordt dus opletten geblazen voor Leverkusen, zo waarschuwt ook Belgisch bondscoach Domenico Tedesco. “Ik moet Union complimenten geven voor hun prestaties in de Europa League”, aldus de Italiaanse Duitser in een interview bij persbureau DPA. “Het is een erg sterk collectief. Ze hebben nog maar één wedstrijd verloren in Europa en in de vorige ronde Union Berlin uitgeschakeld. Ik denk dat dat veel zegt. Het wordt dus uitkijken naar deze dubbele confrontatie.”

De heenwedstrijd in de kwartfinales wordt morgenavond in de BayArena van Leverkusen afgewerkt. De terugwedstrijd volgt een week later in het Astridpark.