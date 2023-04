Tom Waes in de clinch met Lydia Peeters na campagne over ‘afgeschafte’ veerdienst: “U zoekt geen oplossingen voor problemen, u maakt er”

Tom Waes heeft nogmaals zijn beklag gedaan op sociale media over de Antwerpse veerdienst die rechteroever met linkeroever verbindt. Ditmaal spreekt hij Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) aan in zijn post. “Ik begrijp deze ‘campagne’ die jullie gisteren (dinsdag, red.) lanceerden niet zo goed. U staat namelijk op het veer dat u afgeschaft heeft sinds 1 april”, schrijft hij op Instagram.

Sinds 1 april kan je nog maar om het half uur gebruikmaken van de veerdienst op de Schelde tussen rechter- en linkeroever. Vorig jaar was dat nochtans om het kwartier, maar het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust had bij de aanvang al gezegd dat het om een tijdelijke maatregel ging. Al is dat niet naar de zin van iedereen in de havenstad, waaronder Tom Waes.

De televisiemaker die woonachtig is op Linkeroever deed enkele weken geleden al zijn beklag over het Antwerps mobiliteitsbeleid. “De Ring van Antwerpen zit muurvast, de oprit Linkeroever is afgesloten, de roltrappen (van de Sint-Annatunnel, red.) werken om de haverklap niet, en jullie schaffen doodleuk een veer af (...) Noemen jullie dat dienstverlening?”, schreef de tv-maker op sociale media bij een foto van de vernieuwde dienstverlening.

Afgeschaft

Woensdag foetert Waes opnieuw over de Antwerpse mobiliteit op sociale media. Ditmaal gaat hij op Instagram openlijk in de clinch met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Waes is niet gediend met diens campagne rond de veerdienst. De Open VLD-campagne luidt als volgt: “Elke passagier op een veerboot is een auto minder die in de file staat. En zo blijven we oplossingen zoeken voor elk probleem.”

Tom Waes is er niet mee opgezet. “Ik begrijp deze ‘campagne’ die jullie gisteren (dinsdag, red.) lanceerden niet zo goed. U staat namelijk op het veer dat u heeft afgeschaft sinds 1 april. Het veer dat ervoor zorgde dat duizenden mensen ’s avonds nog tot 23 uur te voet tot in de stad geraakten en terug in plaats van tot 18 uur, het veer dat elk kwartier ging ipv elk half uur nu. Het veer dat overvol is nu terwijl u er ‘alleen’ op de foto staat. Het veer dat mensen overtuigde om de auto te laten staan op Linkeroever (...)”, vervolgt de tv-maker zijn tirade. “U ‘zoekt’ geen oplossingen voor problemen, u ‘maakt’ er zelf…”