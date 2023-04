Elon Musk wil fentanyl legaliseren: “Hoeveel keer moeten we deze les nog leren?”

Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld, vindt dat de drug fentanyl legaal moet worden in de VS. Hij roept de Amerikaanse overheid daartoe op.

“Ik vind dat we fentanyl moeten legaliseren. De kans op een overdosis of een slechte levering is veel minder groot als er controle is over de kwaliteit en regulatie”, schreef Musk op Twitter. “En ook: misdaad tiert welig wanneer substanties illegaal zijn.”

Musk maakt de vergelijking met de zogenaamde ‘drooglegging’ in de jaren 1920 en 1930 in de VS, toen alcohol illegaal was, en de rampzalige gevolgen daarvan. “Alcohol is ook een drug. Het is er gewoon een die al gelegaliseerd was toen we nog geen technologie hadden. Maar de drooglegging veroorzaakte de grootste toename in georganiseerde misdaad in de geschiedenis. Hoeveel keer moeten we die les nog leren?”

LEES OOK. Twitter ziet adverteerders terugkeren, mogelijk dit kwartaal winstgevend

Het is niet de eerste keer dat Musk het over drugs heeft. Hij rookte al eens een joint in de podcast van Joe Rogan en bewierookte MDMA en paddo’s al. Toch zei hij ook al dat je sneller kan verouderen van drugs.

Fentanyl

Fentanyl werd in 1959 ontwikkeld als geneesmiddel door de bekende Vlaamse farmacoloog Paul Janssen van Janssen Pharmaceutica. Het staat in de medische wereld bekend als een erg efficiënte pijnstiller, honderd keer krachtiger dan morfine en ideaal voor pijnbestrijding na operaties of bij kankerbehandelingen. De laatste jaren wordt het echter veel meer als drug gebruikt, zonder medische reden. Door te kauwen op fentanylpleisters kan je bijvoorbeeld erg snel in een roes komen, al gaat dat gepaard met een groot risico.

(Lees verder onder de foto)

Fentanyl wordt in de medische wereld gebruikt als pijnstiller en komt voor in verschillende vormen, bijvoorbeeld ook als pleister. — © Science Photo Library

OVERZICHT. Net als Coolio stierven deze sterren aan ‘Belgische uitvinding’ fentanyl

De oproep van Musk wordt dan ook niet al te enthousiast onthaald. “Fentanyl verschilt heel erg van alcohol, bijvoorbeeld door hoe snel je afhankelijk bent en hoe snel een overdosis dodelijk is”, zei de Britse presentatrice Liv Boeree bijvoorbeeld. “Het legaal beschikbaar maken, en sociaal meer genormaliseerd, zou nog meer doden eisen.” In 2021 overleden in de VS meer dan 70.000 mensen na het gebruik van fentanyl.