SV Oostkamp-speler Dylan Vanhaeren ruilt Cercle Brugge straks definitief voor de Rode Duivels: “Even wennen, maar uiteindelijk zijn Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ook maar gewone jongens”

Nog twee weken en dan zit de taak van Dylan Vanhaeren er op als video-analist bij Cercle Brugge, dat nog steeds op zoek is naar een geschikte opvolger voor de 25-jarige speler van SV Oostkamp. Hij werkte drie jaar samen met Head of Analysis Stuart Metcalf, maar na de laatste reguliere competitiematch tegen Zulte Waregem op zondag 23 april scheiden hun wegen. Eén dag later gaat Vanhaeren definitief in dienst bij de KBVB. Als Cercle nog Europe Play-Offs zou spelen, zal dat dus zonder de Oudenburgnaar als video-analist zijn. “Dat was ook de afspraak. Mijn opzeg liep al vroeger af, maar er werd overeengekomen dat ik nog kon blijven bij Cercle tot het eind van de reguliere competitie.”

Bij Cercle reageerde men begripvol op de keuze van Vanhaeren. “Men begreep dat ik deze kans niet kon laten liggen. Ik was gelukkig bij Cercle, waar ik alle kansen kreeg en waar we heel modern en professioneel konden werken. Ik leerde veel van Stuart Metcalf, die een kei in dit vak is. Maar toen las ik dat de Rode Duivels op zoek waren naar een opvolger voor Stijn Campo als performance analyst. Hij trok mee met ex-bondscoach Roberto Martinez naar Portugal en dus kwam die plaats vrij. Voor mij is dit een heel mooi project en toch weer een niveau hoger. De Rode Duivels zijn de internationale top en ik vind het belangrijk om mezelf te challengen. Ik zal vooral werken onder Luke Benstead, die assistent-coach maar ook performance analyst is, en zal nauw samenwerken met Umberto Tedesco, de broer van de nieuwe bondscoach.”

Na Yannick Euvrard, die een andere job bij de KBVB krijgt, blijft er dus een West-Vlaming aan de slag bij het departement Performance Analyse in Tubeke. Dylan Vanhaeren zal dat vooral van thuis in Oudenburg mogen doen. Hij moet zich dus niet dagelijks melden in Tubeke. “Het zal anders zijn dan op Cercle, waar we wekelijks minstens een wedstrijd hebben en dagelijks op het stadion aanwezig zijn. Bij de Rode Duivels zijn er minder matchen, maar wordt er nog veel meer in detail gewerkt en is het pieken naar de interlands.”

Vanhaeren was er een eerste keer bij voor de interlands tegen Zweden en Duitsland. “Die eerste kennismaking viel enorm goed mee. De voertaal is Engels, maar dat is niet anders dan op Cercle, waar we ook allemaal Engels praten. Het is even wennen om plots tussen al die grote namen te lopen en ze aanwijzingen te geven vanop je iPad over loopbewegingen van spelers of andere nuttige info, maar uiteindelijk zijn ook de Rode Duivels maar gewone jongens.”

Afscheid na Zulte Waregem

Zijn job bij de bond zal ook makkelijker combineerbaar zijn met zijn eigen spelerscarrière bij SV Oostkamp. Vanhaeren miste al eens een match van Cercle omdat hij zelf moest voetballen. “Al bij al viel dat nog mee. Cercle verleende altijd alle medewerking en er was ook altijd een vervanger”, besluit Vanhaeren. “Ik kon met iedereen goed opschieten, ook met de coaches. Paul Clement was een gentleman, bij Yves Vanderhaeghe had je een thuisgevoel omdat hij een West-Vlaming was, met Dominik Thalhammer had ik nooit problemen en Miron Muslic is een harde werker, heel duidelijk en ambitieus. Na de laatste match tegen Zulte Waregem organiseer ik nog iets om afscheid te nemen na drie mooie seizoenen.”