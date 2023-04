Voeren/Slenaken

De 63-jarige man die maandagavond verongelukte bij een ongeval op de Planckweg in Slenaken (Nederlands-Limburg) is een Oekraïense vluchteling die verbleef bij een fruitbedrijf in Voeren. “De man is de oorlog ontvlucht en verongelukt nu hier. Dit is heel tragisch”, zegt fruitteler Eric Loops.