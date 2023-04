VS verstrengen uitstootnormen voor auto’s om transitie naar elektrisch te versnellen

De Amerikaanse regering heeft woensdag strengere uitstootnormen aangekondigd voor auto’s. De maatregel moet ervoor zorgen dat tegen 2032 twee derde van de nieuwe wagens die in het land verkocht worden, elektrisch zijn.

Die doelstelling gaat nog verder dan de ambitie die Amerikaans president Joe Biden twee jaar geleden formuleerde, waarbij tegen 2030 de helft van de wagens die in de VS verkocht worden, elektrisch, hybride of op waterstof zou moeten zijn.

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA is van plan om progressief de gemiddelde uitstootwaarde voor nieuwe voertuigen per autobouwer terug te dringen, waardoor constructeurs genoodzaakt zouden worden om een steeds groter aandeel elektrische wagens in hun productie op te nemen.

Vorig jaar was nog maar 5,8 procent van de nieuw verkochte wagens in de VS volledig elektrisch.