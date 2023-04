2.500 Club-fans wonen zeldzame open training bij, geluksvogels mogen plaatsnemen op de bank: “Dit blijft de kinderen voor altijd bij”

Club Brugge maakte woensdag tijd voor de fans: in het Jan Breydelstadion vond een open training plaats, en die werd bijgewoond door ongeveer 2.500 supporters. Voor negen kinderen werd de voormiddag éxtra speciaal, want zij mochten de training volgens langs de zijlijn.

Omdat blauw-zwart alle trainingen afwerkt in het Belfius Basecamp in Westkapelle – waar pottenkijkers niet toegelaten zijn – vindt er jaarlijks een open sessie plaats in het Jan Breydelstadion. De paasvakantie bleek daarvoor het ideale moment.

Mits voorinschrijving mochten fans de training van woensdag gratis bijwonen, en ongeveer 2.500 supporters profiteerden van die aanbieding. Onder luid applaus werden de spelers rond 11 uur verwelkomd op de grasmat. (Lees verder onder de foto)

In totaal kwamen zo’n 2.500 fans opdagen. — © jve

Alhoewel Club Brugge een woelig seizoen meemaakt, bleken de fans én de sfeer positief. “We zijn verwend geweest de laatste jaren, dus we moeten de ploeg blijven steunen”, vertelt supporter Ibe (17). Voor een aantal kinderen kan het seizoen zelfs helemaal niet meer stuk: wie zich inschreef, maakte via lottrekking kans om de training bij te wonen vanaf de zijlijn, aan de dug-out.

Behoorlijk verrast

Die unieke kans viel Amelie (8), Ben (7) en Seb (6) te beurt. “Ze wisten het niet toen we naar hier reden”, zegt Piet Quivreux, papa van Ben en Seb. “Ze waren dus behoorlijk verrast. Het zijn grote Club-fans, dus of ze nu goed spelen of niet: voor de kinderen is het al blauw-zwart wat de klok slaat.”

Na de training, die ongeveer 1 uur en 15 minuten duurde, maakten de spelers nog tijd om een handtekening uit te delen of om selfie te laten nemen met de fans. Ook de truitjes van Ben en Seb werden gesigneerd. “Ik had er nog snel eentje aangeschaft voor de deur”, zegt papa Piet. “Ervaringen zoals deze: dat blijft de kinderen voor altijd bij. Dichter dan dit kom je niet bij de spelers.”