90-jarige bewoonster van serviceflat overlijdt op parking door onderkoeling: “Raadsel waarom ze het gebouw zo vroeg verliet”

Een 90-jarige bewoonster van een serviceflat in residentie Polderhuis, dat deel uitmaakt van woonzorggroep Sakura, is woensdagochtend dood aangetroffen op de parking voor het gebouw. De vrouw woonde er sinds augustus vorig jaar. “Het is een raadsel waarom ze in alle vroegte haar flat en het gebouw heeft verlaten.”

“Het was één van onze collega’s die aan haar ochtendshift in woonzorgcentrum Ter Durme moest beginnen, die woensdagochtend rond 6.20 uur de dame aantrof op de parking voor het Polderhuis”, zegt algemeen directeur Bart D’hanis. “Zij heeft daarop meteen alarm geslagen en de hulpdiensten gebeld. Die waren snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren. Maar dat mocht niet baten. De bewoonster bleek al overleden”, aldus nog de directeur.

Om alle pistes uit te sluiten, kwam ook het parket ter plaatse. Maar ook uit hun onderzoek bleek dat er geen derden in het spel waren en dat het om een ongeval ging. De vrouw moet ten val gekomen zijn en is wellicht mee als gevolg van onderkoeling overleden.

Raadsel

De vrouw woonde sinds augustus vorig jaar in een assistentieflat waar ze zelfstandig leefde. “Er waren geen aanwijzingen of symptomen dat ze zichzelf niet kon behelpen. Integendeel, iedereen kent haar als een zelfstandige dame. Het is voor iedereen dan ook een raadsel waarom ze uiteindelijk toch in alle vroegte haar flat en het gebouw heeft verlaten”, vervolgt D’hanis.

Op de camerabeelden die door de hulpdiensten werden gecontroleerd, is immers te zien hoe de dame, met haar rollator, al in de loop van de nacht haar flat en het gebouw verliet. Ook in het gebouw zelf werden al lichte bloedsporen gevonden, vermoedelijk kwam de dame dus ook al onderweg ten val.

Zwaar aangeslagen

De directie van het woonzorgcentrum verzamelde woensdag alle bewoners van de assistentiewoningen om uitleg te geven. Daarna konden ze steun en troost zoeken bij elkaar. De bewoners zijn zwaar aangeslagen. Doordat het ongeval vlak bij de ingang gebeurde, werden ook veel buurtbewoners met de feiten geconfronteerd. De familie van de bewoonster wordt opgevangen door de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie Lokeren. “We bieden hen dan ook onze oprechte gevoelens van medeleven aan”, aldus directeur D’hanis.