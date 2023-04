Dankzij Hans blijft het voetbalveld van Real Madrid in topconditie, zélfs ondergronds: “Enorm trots”

Lokeren / Sint-Niklaas

Hans Borgers (55) was in zijn jonge jaren een tophandballer die mee de glorietijden van HBC Waasmunster meemaakte. Maar als zakenman heeft hij zijn terrein verlegd naar rugby en voetbal. Met zijn bedrijf RSI Sports Group is hij overal ter wereld actief om sportgrasvelden in topconditie te houden. Maar op zijn grootste deal, met Real Madrid, is Borgers uitzonderlijk trots. “Dit project wordt heel uniek.”