John van den Brom (ex-Anderlecht en AZ) noemt Nederlanders favoriet en is zelf nog actief in de Conference League: “We treffen AZ in de finale”

Voor de Nederlandse coach John van den Brom is het duel in de kwartfinales van de Conference League tussen Anderlecht en AZ Alkmaar een confrontatie tussen twee van zijn ex-teams. En zelf is hij ook nog actief in de derde Europese beker met zijn club Lech Poznan. De Pools club moet voorbij Fiorentina. “Ik hoopte eigenlijk op Anderlecht of AZ als tegenstander in de kwartfinales, maar nu vind ik het speciaal dat ze tegen elkaar spelen”, zegt Van den Brom aan de Nederlandse publieke omroep NOS.

Lech Poznan neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen het Italiaanse Fiorentina. Voor het eerst sinds Legia Warschau in 1996 in de Champions League staat er een Pools team bij de laatste acht van een Europees toernooi.

Achter dat succes zit het Nederlandse duo John van den Brom (ex-coach van Anderlecht, AZ en Genk) en assistent Denny Landzaat, al staan ze in de competitie pas derde. “We kenden een moeilijke start, maar daarna ging het goed”, aldus Van den Brom aan de NOS. “We spelen leuk voetbal en de Europese successen maken het seizoen speciaal. Heel voetballiefhebbend Polen spreekt hierover en dat je een rol daarin mag spelen als coach is uiteraard geweldig.”

Van den Brom coachte tussen juli 2012 en april 2014 Anderlecht, waarmee hij meteen kampioen speelde, en ging vervolgens aan de slag bij AZ Alkmaar, waar hij tot de zomer van 2019 bleef. Voor hem is het duel tussen Anderlecht en AZ dus speciaal.

Van den Brom speelde in 2013 kampioen met Anderlecht. — © BELGA

“AZ beter dan Anderlecht”

“Ik hoopte eigenlijk op Anderlecht of AZ als tegenstander in de kwartfinales, maar nu vind ik het speciaal dat ze tegen elkaar spelen. AZ is meer een geheel en heeft betere individuele spelers. Ik heb het idee dat Anderlecht door de Europese successen wat is opgefleurd.”

“Ik kijk alle wedstrijden van AZ. Ik vind het knap dat AZ er altijd weer in slaagt om er een mooi geheel van te maken, ondanks de vele transfers die de spelers maken. Uit mijn tijd is alleen Pantelis Hatzidiakos nog over. Anderlecht volg ik iets minder.”

Aangezien de loting voor het vervolg van het toernooi ook al is verricht, weet Van den Brom dat Lech Poznan bij een zege op Fiorentina ook in de halve finales niet op AZ of Anderlecht stuit. FC Basel of OGC Nice wordt dan de tegenstander. “Dus wij treffen AZ in de finale”, lacht Van den Brom. “Altijd blijven dromen.”